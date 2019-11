La Marca piange Don Dino Milanese, scomparso dopo essere stato investito

La comunità religiosa trevigiana piange l'84enne Don Dino Milanese, vicario parrocchiale nelle comunità di Sernaglia della Battaglia, Falzè di Piave e Fontigo, scomparso improvvisamente domenica sera all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a seguito delle lesioni riportate dopo esser stato investito da un'auto.

Nato nel 1935 a Cordignano e ordinato sacerdote nel 1960 a Vittorio Veneto, era attualmente incaricato diocesano per il collegamento con il CEIS e in passato era stato anche Moderatore dell'Unità Pastorale Le Grazie di Vidor e parroco di Moriago della Battaglia. Sacerdote molto apprezzato per la sua umanità e per la sensibilità culturale, lascia nello sconforto le parrocchie che lo hanno visto loro pastore, in particolare Moriago di cui fu parroco per ben 15 anni, e l’intera comunità diocesana della provincia.