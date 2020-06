Coronavirus, lutto a Conegliano: l'alpino Elio Pagotto è "andato avanti"

Elio Pagotto "è andato avanti". Grande tifoso dell'Imoco Volley, ma soprattutto nota penna nera del Gruppo Alpini “Maset”, Pagotto si è spento a 78 anni all'ospedale di Vittorio Veneto dove si trovava ricoverato per i postumi della contrazione del virus Covid-19. Nelle ultime ore, infatti, il suo cuore ha smesso di sbattere per sempre, lasciando nello sconforto i tanti amici e gli alpini della Marca. Pagotto, vedovo da ormai diversi anni, lascia le sorelle Raffaella e Vilma, il fratello Dino, i figli Alessandro e Andrea (già Vice Presidente della sezione Ana di Vittorio Veneto), gli amati nipoti e i cognati. Le esequie si terranno sabato alle ore 11 presso il Duomo di Conegliano (la salma partirà dall'ospedale e, dopo il rito funebre, verrà cremata), mentre il rosario è programmato per venerdì alle 19. Per l'occasione la famiglia non chiede fiori ma offerte per l'Ana di Conegliano - Nucleo Protezione Civile.

