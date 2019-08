Lutto per Cassamarca e tutta Treviso: è morto Ferruccio Bresolin, storico economista

Si è spento alla soglia degli 84 anni lo storico docente di Ca' Foscari, nonché apprezzato economista, Ferruccio Bresolin. Venerdì sera, poco dopo le 22, l'ex consigliere comunale e assessore del Comune di Treviso con la DC (tra il 1975 e il 1980) è infatti morto a seguito di una lunga lotta con un tumore che lo aveva colpito tempo addietro. Laureatosi in economia e commercio a Venezia nel 1961, Bresolin è poi stato membro del Consiglio di indirizzo di Fondazione Cassamarca e spalla per anni dell'ex Presidente Dino De Poli, oltre che un esperto di programmazione economica tanto da stendere piani di sviluppo in Italia e all’estero.

Solo a dicembre 2017 l'allora sindaco di Treviso Giovanni Manildo, la giunta, il Presidente del consiglio comunale e ad alcuni consiglieri comunali gli avevano consegnato un attestato come riconoscimento per aver onorato la città di Treviso con la propria attività professionale, vissuta sempre al servizio della collettività in quanto punto di riferimento per molti organismi ed enti pubblici di Treviso e non solo. “Sono molto felice di aver consegnato al prof. Bresolin questo attestato come ringraziamento per il suo appassionato impegno in campo civile, politico e culturale, attraverso il quale ha contribuito a promuovere la costruzione di una comunità consapevole e responsabile” aveva dichiarato all'epoca Manildo. Bresolin lascia la moglie e il figlio.