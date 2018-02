Dramma in Argentina: Fioravante Bertagnin, marito di Giuliana Benetton, muore in vacanza

TREVISO Martedì sera, presso un ristorante nei dintorni di Buenos Aires, Fioravante Bertagnin è morto a 86 anni per un infarto improvviso mentre si trovava per viaggio in Argentina con la moglie. Marito di Giuliana Benetton, sorella di Luciano, Gilberto e Carlo fondatori del Benetton Group, Bertagnin era a sua volta un noto imprenditore della Marca trevigiana (nel settore del vimini, dell'illuminazione e degli allarmi). Come riportano i quotidiani locali, lascia la moglie Giuliana e i figli Franca, Daniela, Paola e Carlo. La data delle esequie verrà decisa solo una volta tornata la salma in Italia. Persona solare, allegra e sportiva, lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità trevigiana.