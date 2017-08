Malore improvviso durante una gita in bici: muore ingegnere trevigiano di 74 anni

TREVISO Dramma nella giornata di domenica a a Mareson di Forno di Zoldo, nel bellunese. Un ingegnere trevigiano di 74 anni, Francesco Molinini, ha infatti perso improvvisamente la vita dopo esser stato colpito da un attacco cardiaco mentre si trovava in sella ad una bicicletta per una scampagnata in compagnia. L'uomo aveva poco prima noleggiato una e-bike, ma quando è giunto nei pressi della casa di montagna del suo dentista è crollato a terra senza preavviso. Subito soccorso dal professionista e da chi era con lui, ma all'arrivo dell'elisoccorso per l'uomo non c'era purtroppo già più nulla da fare. Francesco Molinini, che aveva lavorato all’Iri-Italistat fino al 1999 prima di mettersi in proprio aprendo uno studio professionale a Mestre, lascia la moglie Maria, ex insegnante elementare, ed il figlio Fabio di 33 anni. Da ricordare, infine, che il 74enne era un esperto nel campo della prevenzione degli incendi e faceva parte dello Sci club Treviso.