La Marca piange la scomparsa di Franco Fabrizio, storico imprenditore del NordEst

E' deceduto all'età di 89 anni Franco Fabrizio, storico imprenditore di Oderzo e titolare in passato del magazzino all'ingrosso "Fabrizio ingegner Plinio" poi purtroppo dichiarato fallito dal Tribunale di Treviso nel 2015 a causa della crisi economica. Commendatore della Repubblica Italiana, Fabrizio ha speso la sua vita lavorando fin dai suoi 23 anni nell'azienda fondata anni addietro dal padre, diventando in breve tempo il "pioniere" della vendita di casalinghi e ferramenta nel NordEst grazie alla boutique in via Umberto I e alla sede centrale prima in via Padova a Camino e poi a Piavon. Ditta con oltre 100 collaboratori, è stata per anni un punto di riferimento per tutta la Marca anche grazie al fratello Giorgio (poi gestore della Fabrizio Ovidio). Fabrizio lascia i figli Alessandro e Marco. Il funerale si terrà lunedì alle ore 10.30 presso il Duomo di Oderzo, mentre domenica alle 19.30 verrà celebrato un rosario in sua memoria.