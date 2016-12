Lutto nel mondo della musica trevigiana: morto il noto chitarrista Gian Carlo Ambrosi

TREVISO Si è spento all'età di 79 anni uno dei volti più noti della musica trevigiana e non solo, ossia il 79enne noto chitarrista Gian Carlo Ambrosi, spentosi martedì mattina all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo il ricovero a cui era stato costretto nella giornata di domenica.

Nato a Vidor, ma trasferitosi a Treviso a soli 7 anni, Ambrosi è stato uno dei maestri principali di ben due generazioni di musicisti veneti, in primis Tolo Marton e Luciano Bottos, oltre che componente di diverse band come l'Orchestra Le Volpi. Autodidatta fin dall'inizio, il 79enne era diventato famoso per la sua maestria con la chitarra e per la sua passione per il collezionismo, tanto da possedere ben 24 esemplari di chitarre. Tra i primi a rendere omaggio al ricordo del maestro è stato l'amico fraterno Gianni Ephrikian, che su Facebook lo ha salutato così "Ciao Carlo, spero che lassù troverai musicisti alla tua altezza. La musica ha perso un grande inarrivabile; tutti noi musicisti ti abbiamo avuto per maestro e abbiamo imparato molto da te. Ci mancherai tanto anche per la tua umiltà e gentilezza. Un immenso dolore". Il funerale avrà luogo venerdi 30 alle ore 15 alla chiesa del Sacro Cuore (laterale di Viale Monfenera) a Treviso.

Hotel Gigli di Numana - Giorgio Gigli (chitarra), Giancarlo Ambrosi (chitarra), Antonio Santarelli (chitarra, sax, clarino):