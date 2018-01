Addio a Giancarlo Andretta, papà del sindaco di Vedelago Cristina Andretta

VEDELAGO Si è spento oggi, lunedì 8 gennaio, all'età di 73 anni Giancarlo Andretta, padre del sindaco di Vedelago Cristina Andretta. E' morto in ospedale a Castelfranco questa mattina, dove era ricoverato. Pensionato dal 2002, lavorò prima come ragioniere all'ex Confitex di Castelfranco per poi avviare un'attività nel commercio di mattonelle con il padre e con il suocero.

Secondo lutto in pochi giorni per la famiglia Andretta; Solo qualche giorno fa si è spento il cognato del sindaco, Luigino Didonè, 52 anni, in seugito ad una malattia incurabile. Giancarlo Andretta lascia la moglie Elda e le figlie Cristina, Catia e Loretta. I funerali si terranno mercoledì nella chiesa di Albaredo, alle ore 15 (Santo rosario, martedì alle 20).

La Redazione di TrevisoToday si unisce al dolore del sindaco Cristina Andretta e di tutta la famiglia in questa grave perdita.