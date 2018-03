Infarto fatale mentre si trova in ambulatorio: morto il noto odontoiatra Vendrame

TREVISO E' morto a soli 72 anni il noto odontoiatra Giorgio Vendrame, originario di Conegliano. L'uomo nelle scorse ore si trovava infatti all'interno di uno studio specialistico, dove prestava consulenza da quando aveva raggiunto la pensione, quando è stato colpito da un arresto cardiaco fulmineo e fatale. Come riporta "la Tribuna", l'uomo è stato subito soccorso dai colleghi presenti i quali gli anno anche subito praticato il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

UNa volta sul posto il Suem 118 però, si è subito capito che le condizioni del 72enne erano tragiche, tanto che Vendrame è spirato in ambulanza prima dell'arrivo in ospedale. Professionista noto in tutta la Marca, anche perchè per anni a servizio dell'Ulss 7, lascia la figlia Barbara e la moglie Eleonora. Le esequie si terranno venerdì alle ore 9.30 preso la chiesa di Sant'Agnese in Conegliano.