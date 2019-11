La Marca piange la scomparsa dello storico imprenditore Gisulfo Baccini

"Con Gisulfo Baccini ci lascia un grande imprenditore e un grande innovatore delle tecnologie nella produzione di macchine industriali per l'automotive, le telecomunicazioni, l'informativa e poi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Visione e capacità industriale sono il segno di una storia umana e imprenditoriale esemplare, che molto ha dato e continua a dare al nostro territorio". Maria Cristina Piovesana, Presidente di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso, ricorda così Gisulfo Baccini, storico imprenditore trevigiano scomparso nella ultime ore.

Originario di Breda di Piave e nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana nel 2003, era stato il fondatore nel 1967 dell'omonima azienda Baccini di via Postumia Ovest a Olmi di San Biagio di Callalta (leader internazionale per la costruzione dei macchinari per la realizzazione di celle fotovoltaiche) poi ceduta nel novembre 2007 alla americana Applied Materials per 225 milioni di euro con cui si è poi definitivamente fusa nel 2010 diventando così Applied Materials Italia. Lascia la moglie Miranda Ghedin e i figli Elisa, Paola e Andrea. "Alle famiglia va il nostro abbraccio affettuoso. Ricordiamo Gisulfo come un uomo attivo in nuovi progetti per la produzione di energia solare, oggi quanto mai attuale per dare strumenti concreti al passaggio storico verso la sostenibilità ambientale in tutto il nostro vivere. Ed è un esempio virtuoso anche il suo amore, condiviso con la famiglia, per la comunità, per la cultura, per la bellezza del nostro territorio nel quale credeva e investiva. I figli hanno raccolto questo testimone e ne portano avanti il progetto con convinzione e passione. A lui diciamo grazie, a nome di tutta Assindustria Venetocentro, per quanto ha fatto e per quanto ci ha insegnato con il suo percorso di vita e di impresa. Alla moglie e ai figli le nostre condoglianze e la vicinanza nel grande dolore per questa perdita e il nostro sostegno nel loro percorso, che siamo certi sarà importante e darà nuove risposte e opportunità alle imprese e alla nostra comunità" conclude Piovesana.