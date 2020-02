Lutto nel mondo imprenditoriale veneto: è morto Bepi Da Re, il re dei "Bibanesi"

Si è spento all'età di 76 anni, nella sua casa di Bibano di Godega Sant'Urbano, il noto imprenditore trevigiano Giuseppe "Bepi" Da Re, colui che aveva inventato i grissini "Bibanesi" nella sua azienda di Zoppè di San Vendemiano. Ultimo di nove fratelli, Da Re si era fatto strada iniziando da una piccola panetteria familiare poi trasformata nel tempo in un importante panificio, fino ad arrivare nel 1987 alla produzione dei Bibanesi. Artista e uomo di mondo, benvoluto da tutti, si è spento verso le ore 18.30 di sabato attorniato dalla sua famiglia, in primis la moglie Adriana e i figli Francesca, Armando e Nicola. Le esequie di "Bepi" si terranno lunedì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Bibano, mentre domenica alle ore 20 si terrà il rosario in sua memoria. Tra i primi a ricordarlo sui social il Presidente di Panathlon Treviso, Andrea Vidotti: "La scomparsa di Giuseppe 'Bepi' Da Re, imprenditore illuminato e grande artista, inventore dei Bibanesi, eccellenza veneta. Una bellissima persona. Orgoglio della Marca. Un grande abbraccio a Nicola, Armando e Francesca. Riposa in pace Bepi". Infine, anche il sindaco di Godega, Paola Guzzo, ha voluto lasciare un messaggio in memoria di Da Re: "Oggi si è spento Bepi Da Re, grande uomo, imprenditore, amante dell'arte e dello spettacolo. Una persona dal grande spessore umano e imprenditoriale. L'amministrazione Comunale e la comunità di Godega si stringono alla famiglia in questo difficile momento".