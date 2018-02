L'Usl di Treviso in lutto: è morto Giuseppe Simini, ex direttore sanitario

TREVISO Direttore generale dell’Usl di Bassano del Grappa fino alla del 2007, è rimasto nel cuore della sanità trevigiana in qualità di direttore sanitario della vecchia Usl Treviso nel lontano 1995. Parliamo di Giuseppe Simini, morto all'età di 74 anni a Milano nella giornata di venerdì dopo una breve malattia.

Conosciuto per aver ridisegnato il servizio di emergenza Suem 118 di Treviso (dove fu anche direttore dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione), Simini si era specializzato in Anestesia e Rianimazione all'Università degli Studi di Padova. Professionista stimato, nel omento in cui ha capito che le forze venivano meno ha trovato le ultime energie per scrivere una mail di congedo agli amici e ai colleghi, per un ultimo saluto che rimarrà nel cuore di tutto