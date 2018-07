Ponte di Piave in lutto: malattia porta via alla vita lo storico macellaio di piazza Garibaldi

PONTE DI PIAVE Nella giornata di mercoledì se ne è andato a soli 69 anni lo storico macellaio di piazza Garibaldi a Ponte di Piave, quel Glaes Bevilacqua che aveva raggiunta la pensione aveva lasciato la propria attività solo nel 2015 dopo ben 52 anni dietro al bancone con la moglie, dopo aver iniziato a 14 anni come apprendista nella macelleria di via Postumia. Come riportano i quotidiani locali, Bevilacqua è deceduto poco tempo dopo aver scoperto un fatale tumore che lo ha portato via alla vita in pochissimo tempo. Bevilacqua lascia la moglie Marisa, i due figli Marco ed Emanuel e il fratello Giulio. Giovedì alle ore 20 sarà recitato il rosario in sua memoria, mentre i funerali si terranno venerdì alle 16 alla chiesa parrocchiale della città.