"El belo" Dorigo è andato avanti: gli Alpini di Farra salutano il compagno Graziano

Si è spento a 66 anni Graziano "El belo" Dorigo, noto imprenditore del Quartier del Piave grazie alla sua ditta produttrice di piani per cucine. Dorigo, originario di Farra di Soligo, per anni ha anche lavorato all'estero, ma è nella Marca che poi si è definitivamente realizzato e stabilizzato. Ex alpino paracadutista, come riporta "il Gazzettino", Dorigo si è "andato avanti" a causa di una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo. Lascia la madre, l'amata moglie Graziella, le sorelle, i nipoti e tantissimi amici. I funerali si terranno sabato alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Farra.