Paese piange Guido Simioni, punto fermo del rugby locale e della Co' Rivo Rivo

PAESE Si è spento nella giornata di domenica a soli 63 anni, dopo un breve ricovero presso l'ospedale Ca' Foncello per un tumore che pensava di aver già sconfitto in passato ma che invece non gli ha lasciato scampo. Si tratta di Luigi Simioni, residente a Paese e storico collaboratore della società di rugby locale e della corsa "Co' Rivo Rivo". Molto conosciuto in tutta la zona, Simioni lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità, tanto che su Facebook (e non solo) sono tantissimi i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia. L'uomo lascia la moglie Regina e i figli Angela e Fabiano, oltre a tanti amici e parenti. I funerali si terranno mercoledì alle ore 10 presso la chiesa arcipretale di Paese. Il rosario in suo ricordo verrà invece recitato martedì alle 18.15.

"E’ con profonda tristezza che abbiamo appreso della scomparsa del nostro caro amico e collaboratore Guido Simioni - scive in un comunicato la società - Sapevamo che stava molto male, ma speravamo tutti in un miracolo. Purtroppo così non è stato. Tutto il Rugby Paese si stringe attorno alla sua famiglia, alla moglie Reginetta, i figli Angela e Fabiano e tutti i parenti. Grazie Guido per tutto quello che hai fatto per la nostra società, per la tua straordinaria disponibilità, e per le tue grandi doti umane. Ciao Guido, ti sia lieve la terra". "Era un amico da tantissimi anni, già ci manca tantissimo - ci racconta Lorenzo Boffo, Direttore sportivo della squadra - Solo martedì scorso stavamo giocando a carte e mi ha pure battuto. Sapeva purtroppo però che i suoi giorni stavano volgendo al termine e non ha voluto quindi fissare una rivincita. Era un uomo splendido, entrato in punta di piedi in società. Era discreto e disponibile con tutti, tanto che in pochi anni è divenuto il perno delle attività extrasportive del team e proprio per questo abbiamo deciso di dedicargli una targa commemorativa nel luogo in cui era solito lavorare. Anche perghè Guido incarnava i vero spirito del rugby".

"Con grande tristezza ci ha raggiunto la notizia che ci ha lasciato Guido Simioni. Oltre ad essere una delle anime del Rugby Paese, Guido sin dalla prima edizione è stata una figura fondamentale della Co Rivo Rivo. A lui, assieme agli altri volontari della cucina, era affidato il compito di sfamare tutti i partecipanti al termine della corsa. Una figura, quella di Guido, solitamente silenziosa, discreta, di una generosità ed altruismo eccezionali. Per noi tutti si tratta di una mancanza difficile da accettare dal punto di vista umano, ma ci sentiamo allo stesso tempo privilegiati per aver percorso assieme a lui queste prime quattro edizioni. Ci stringiamo forte alla moglie Reginetta e ai figli e a tutti quelli che lo hanno conosciuto e amato. Grazie di tutto".