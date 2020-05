Infarto fatale lo colpisce mentre è in sella alla sua bici: morto un 74enne

In fatale infarto mentre era in sella alla sua bicicletta. Sarebbe questa la causa del decesso del 74enne Ignazio Civiero, ex muratore residente in via Segre a Castello di Godego. Domenica mattina verso le ore 8, infatti, il 74enne è stato colto da un improvviso malore mentre stava attraversando in bici via Muson per prendere un po' d'aria fresca dopo mesi di quarantena. Purtroppo, però, il cuore non avrebbe retto allo sforzo e, dopo esser caduto ed aver sbattuto la testa sull'asfalto, è così deceduto nonostante i pronti soccorsi giunti sul posto con il Suem 118 e i carabinieri. Civiero lascia l'amata moglie Emilia Priamo e tre figli: Sonia di 39 anni, Fabio di 45 anni e Mauro di 35 con cui ancora lavorava.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.