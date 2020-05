Lutto a Mogliano Veneto: morto il sarto del Gris, Imperio Dei Rossi

Sono ore di lutto all'Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Nelle ultime è difatti deceduto, a 81 anni a causa del Coronavirus, Imperio Dei Rossi, il "sarto" della struttura. Per tantissimi anni, infatti, Dei Rossi aveva messo la sua passione per la sartoria a servizio dell'Istituto, cucendo le tute e le divise per i dipendenti. Persona amata da tutti, lascia le sorelle e diversi parenti, oltre agli amici della struttura di conegliano e l'amministratore di sostegno che per anni lo aveva affiancato nelle decisioni più importanti. In adempimento all’ultimo Dpcm, la celebrazione delle esequie, è stata riservata ai soli familiari e si è svolta venerdì alle ore 10.30 nel cimitero di Bonisiolo.

