Infarto durante un massaggio, muore 62enne

MOTTA DI LIVENZA Malore improvviso giovedì, 22 febbraio, a Motta di Livenza. Armando Barzani, 62enne di Motta di Livenza è deceduto per un infarto durante un massaggio olistico - come riporta il Gazzettino di Treviso. La massaggiatrice stava iniziando il massaggio quando ha subito capito che qualcosa non andava. L'uomo era in difficolta e in pochissimo tempo a smesso di respirare. Immediata la richiesta di soccorso del suem118, che ha tentato in tutti i modi di rianimare il 62enne con un massaggio cardiaco, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'uomo era molto noto a San Donà di Piave, nel veneziano, dove era titolare di un negozio di batterie. Armando Barzani lascia la moglie e due figli.