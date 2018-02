Infarto fatale nei campi, muore 80enne

REFRONTOLO Infarto fatale per Pietro Pasquali, 80enne di Refrontolo. Ieri pomeriggio si era recato nei campi di via Mire, a Refrontolo, - come riporta La Tribuna di Treviso - per compiere dei piccoli lavori quando un malore improvviso lo ha colto. La famiglia, non vedendolo tornare, lo ha trovato nei campi ormai privo di vita. L'ambulanza giunta sul posto non ha potuto far altro che constatare l'attacco cardiaco. L'uomo era molto noto in paese in quanto aveva lavorato alla falegnameria Lot. Non è ancora stata fissata la date del funerale.