Lutto a Trevignano: morto l'ex consigliere comunale Lorenzo Feltrin

Un grave lutto ha colpito, nella giornata di mercoledì, il comune di Trevignano. A 78 anni è difatti scomparso Lorenzo "Renzo" Feltrin, storico benzinaio della piazza del paese, andato ufficialmente in pensione nel 2004. Feltrin aveva gestito per 14 anni l'Esso e poi per 20 anni l'Agip/IP. Renzo, come lo chiamano i suoi compaesani, era stato però anche assessore allo sport del comune di Trevignano dal 1980 al 1985, oltre che consigliere comunale. Politica che è sempre stata oggetto di famiglia visto che il fratello Antonio è stato sindaco come anche l'attuale primo cittadino, suo nipote Ruggero Feltrin. Lorenzo lascia così l figlio Ermanno con Mita, il nipotino Alessio, i parenti tutti e i tanti amici che lo hanno accompagnato in tutte le sue avventure.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.