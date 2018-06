Malore improvviso in Grecia: trevigiano di 60 anni muore in vacanza a Santorini

TREVISO Si è spento improvvisamente a 60 anni Lorenzo Valese, storico deejay della mitica Radio Alfa che a Treviso negli anni '80 faceva ballare e scatenare tutti i trevigiani. L'uomo, che lavorava per l'Agenzia delle Entrate come consulente legale, nella giornata di lunedì si è improvvisamente sentito male mentre si trovava in vacanza sull'isola di Santorini (Grecia) con l'amata moglie Gabriella. Inizialmente si era pensato a semplici problemi intestinali, tanto che dopo aver consultato un medico locale il 60enne aveva potuto fa ritorno a casa con l'obbligo di assumere alcuni farmaci specifici. Martedì mattina però il dramma, con Valese colpito da un ulteriore malore. Inutile però l'intervento prestato dai soccorsi, l'uomo è in breve spirato.

Amante della musica e dello sport, il 60enne in passato era stato il direttore tecnico del Judo Club Jigoro Kano Roncade, mentre a livello familiare negli ultimi anni si era risposato dopo aver avuto in precedenza un figlio con un'atra donna, Filippo, star del film "Ragazzo invisibile" di Gabriele Salvatores. Valese lascia quindi nel dolore la moglie, il figlio, i parenti e i tantissimi amici che nelle ultime ore si sono stretti alla famiglia tutta. Al momento non sono ancora state però fissate le esequie, in quanto si attende di capire se le Autorità locali siano intenzionate o meno ad aprire un indagine su quanto successo, momento necessario per valutare le tempistiche per il rimpatrio della salma.