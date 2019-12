La Marca piange uno dei suoi storici imprenditori: morto Luca Casagrande

Un addio improvviso, di quelli che fanno più male, soprattutto se arriva dopo uno scompenso cardiaco fatale avvenuto in casa propria. E' morto così nelle scorse ore, nella sua abitazione di Siviglia dove risiedeva da una decina d'anni, il 52enne Luca Casagrande, storico titolare (fino al 2007) del pub Big House, oggi Helmut Pub, di via Olme a Mogliano Veneto. A scoprire il corpo senza vita dell'uomo, riverso a terra in casa, è stata la compagna Maria. Appassionato di fotografia e sport, dopo l'addio alla Marca Casagrande aveva gestito in Spagna anche il locale “El Tunel”. Da qualche settimana, come riportano i quotidiani locali, il 52enne aveva confidato agli amici di soffrire di alcuni dolori addominali che non lo lasciavano tranquillo, tanto da aver programmato per l'inizio del 2020 una visita specialistica. Purtroppo, però, il tempo non è stato suo alleato e un probabile infarto lo ha portato via alla vita mentre si trovava solo in casa. Appena la notizia della sua morte si è diffusa, sono stati in centinaia a stringersi immediatamente intorno alla famiglia, in attesa che venga comunicata la data e il luogo del funerale.