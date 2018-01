Male incurabile, muore architetto 52enne

VEDELAGO Si è spento ieri, 2 gennaio, Luigino Didonè, dopo una lunga battaglia contro la malattia. Viveva ad Albaredo di Vedelago ed era cognato del sindaco Cristina Andretta - come riporta il Gazzettino di Treviso. Molto noto anche nel comune di Resana, dove lavorava come impiegato dell'ufficio tecnico del Comune da moltissimi anni. Nel 2009 la scoperta della malattia che dopo tanti anni non gli ha lasciato scampo. Negli ultimi due mesi si trovava alla Casa dei Gelsi dell'Advar, a Treviso. L'ultimo saluto a Luigino DIdonè si celebrerà venerdì alle 15 nella chiesa di ALbaredo (domani il Rosario alle 20). Tutte le offerte saranno devolute, per volere di Luigino, all'associazione "Albaredo Insieme".