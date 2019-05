Malore improvviso lo coglie mentre guida: lui accosta e poi muore a soli 69 anni

Dramma nella giornata di sabato lungo via Modena a Colle Umberto. Un improvviso malore ha infatti stroncato la vita di Luigino Rossi, 69enne ex falegname del posto. L'uomo stava rincasando, dopo aver salutato alcuni amici in centro al paese, quando si è sentito male mentre si trovava alla guida della sua auto. Un malore talmente importante, come riportano i quotidiani locali, che l'uomo è stato costretto a posteggiare il mezzo a bordo strada per evitare un probabile incidente. Purtroppo però, nonostante avesse aperto la portiera dell'auto per cercare di chiedere aiuto, il signor Luigino è spirato prima di poterlo fare. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati pochi minuti dopo alcuni passanti che hanno subito provveduto a tentare di rianimare il 69enne, ma all'arrivo del Suem 118 era chiaro come ormai le possibilità di salvarlo fossero inesistenti. La morte di Luigino lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra gli amici tutti, per una persona benvoluta e sempre disponibile con il prossimo.