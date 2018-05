La malattia lo porta via alla vita a soli 46 anni: la città piange Marco, il papà manager

TREVISO E' morto a soli 46 anni Marco Cavalcanti, noto manager e responsabile estero per una ditta che produce mobili. L'uomo, come riporta "la Tribuna", è deceduto nella giornata di martedì presso l'Hospice Casa dei Gelsi a Treviso dopo aver combattuto con forza e coraggio fino alla fine. Appassionato di fotografia e auto, oltre che amante della bicicletta, per l'uomo fatale è stato un tumore al cervello incurabile. Nonostante ciò il 46enne ha cercato in tutti i modi di resistere il più a lungo possibile, soprattutto per i due figli adottati Matteo, di 15 anni, e Luca di 17. Cavalcanti lascia inoltre il fratello Andrea e i genitori Guido e Silvana. I funerali si terranno venerdì alle 10 a Santa Maria del Sile.