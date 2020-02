Mondo dei runner in lutto per Marco, portato via alla vita da una malattia a soli 49 anni

Si è spento a soli 49 anni Marco Dal Bosco, noto runner originario di Camposampiero (PD) ma residente con la famiglia a Castelfranco Veneto nella frazione di Bella Venezia. La morte dell'uomo è sopraggiunta venerdì sera all'interno della Casa dei Gelsi di Treviso nella quale si trovava ricoverato da ormai tre mesi e mezzo a causa di un male fatale che gli aveva colpito il cervello cinque anni fa e che lo aveva costretto anche a tre dolorosi interventi. Laureto in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università degli Studi di Padova, Dal Bosco lavorava come area manager per la Tecnozoo, azienda padovana specializzata in zootecnia e, in passato, era state Tenente nell'Esercito dopo aver completato il corso Ufficiali di complemento ad Aosta. Amante della corsa, correva da sempre con i Marciatori Castellani, affrontando con loro maratone importanti come quelle di New York e Venezia, oltre agli ultratrail del Monte Bianco e alle sfide IronMan con il Triathlon Treviso. “Era abituato alle sfide, sapeva lottare e anche questa volta ha provato a vincere, con tre dolorosi interventi, fino alla fine”, racconta la moglie Francesca. "Marco era una persona solare, sempre disponibile, intelligente e preparato, grande sportivo" racconta invece chi lo conosceva davvero. Dal Bosco lascia la moglie, tre figli (Alberto di 18 anni, Anna di 16 e Giorgia di soli 6 anni), i genitori Giorgio e Adriana e tantissimi amici che si raccoglieranno lunedì sera alle ore 18.45 per il rosario in sua memoria, mentre il funerale si terrà martedì pomeriggio alle 15.30 presso il Duomo di Castelfranco Veneto.