Tumore fulminante al cervello: Zero Branco piange il 49enne Marco Furlan

ZERO BRANCO Cinque mesi di speranze, cure e un ultimo intervento chirurgico non sono bastati al 49enne Marco Furlan, originario di Zero Branco ma da qualche tempo residente a Mogliano Veneto con la compagna, per sopravvivere ad un male terribile, un tumore irreversibile al cervello che lo aveva colpito nel settembre scorso.

L'uomo, come riporta "il Gazzettino", ha fin da subito combattuto con la malattia con forza e sorriso, sempre attorniato dall'affetto della propria famiglia che lascia ora nel dolore, soprattutto il figlio 20enne, i fratelli Alessandro ed Hermann e la compagna. Molto conosciuto a Zero Branco per aver a lungo gestito la fioreria di via Martiri della Libertà, Furlan si era poi dedicato al settore edile. I funerali si terranno a Zero Branco nella giornata di mercoledì presso la chiesa di Santa Maria Assunta alle ore 10, mentre martedì sera alle 19.30 ci sarà il rosario in sua memoria presso la chiesa parrocchiale. Per chi volesse partecipare alle esequie, la famiglia ha chiesto di non donare fiori ma bensì opere di bene destinate all'Advar.