Si è spento il sorriso di Mario Albanese, fotografo e poeta della piazza

TREVISO Fotografo, poeta, filosofo o semplicemente artista. Volto storico del centro di Treviso, Mario Albanese si è spento questa notte, sabato 16 giugno, dopo una lunga battaglia contro il male, all'età di 71 anni. Tanti gli amici e colleghi di una vita, conosciuti tra le botteghe e le osterie della piazza. Classe 1947, Mario Albanese da giovane fotografo amatoriale, frequenta lo studio fotografico di Mario Paggiaro dove lavora fino al 1967, quindi dal 1969 al 1972 gestisce un proprio studio a Treviso, in via Manin. In tutto questo periodo Mario Albanese raccoglie un'appassionata documentazione di immagini che rappresentano scene di vita quotidiana e giochi di ragazzi in un quartiere di periferia, le manifestazioni sindacali e i movimenti della nuova sinistra trevigiana. Scatti di una Treviso che il FAST, archivio storico fotografico della provincia, ha acquisito in circa 380 stampe.

I ragazzi di via Bison. Così in una mostra di qualche anno fa Mario ha saputo raccontare, partendo da quella di via di Fiera, gli anni '60 a Treviso. Scatti in bianco e nero di una Marca popolare, vista con gli occhi di un grande maestro. "Se ne va un grande amico. Uno che ha saputo vivere con la schiena dritta. - ricorda lo storico e scrittore Gian Domenico Mazzocato su Facebook - E' stato lui a farmi innamorare della fotografia e a insegnarmi il piacere di stare in camera oscura, in compagnia di acidi e ingranditore, a ricreare un negativo. E bella voce di poeta. Ciao, un abbraccio vecchio mio".