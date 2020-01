Lutto nel mondo del calcio trevigiano: morto Mario Bernardel, bandiera del Nervesa

Lutto nel mondo del calcio trevigiano per la scomparsa, a soli 65 anni, di Mario Bernardel, storica bandiera del Nervesa Calcio e non solo. Come difatti riportano i quotidiani locali, Bernardel a cavallo degli anni '70 e '80 aveva giocato nella prima squadra della città, diventandone prima capitano e poi allenatore delle giovanili e persino dirigente. Non solo Nervesa però nella sua vita, ma anche Arcade e Giavera del Montello sempre come allenatore dei calciatori più giovani. A fianco della sua grande passione per il pallone non sono mancate però le occasioni professionali in Nervesa moda uomo e Tecnica, il tutto prima di mettersi in proprio. Giovedì, però, Bernardel se ne è andato per sempre mentre si trovava ricoverato da alcuni giorni in ospedale a Castelfranco Veneto per una grave forma tumorale che non gli ha lasciato scampo. Lascia così i fratelli Ivan e Antonio, le cognate Franca e Patrizia e tanti amici che lo hanno a lungo accompagnato lungo tutta la vita calcistica e non. Le esequie si terranno nella giornata di martedì alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Nervesa, mentre il rosario in sua memoria, verrà celebrato lunedì alle 19.30.