Treviso perde una delle sue figure di spicco: morto a 71 anni Mario Stival, anima della città

PAESE Si è spento a soli 71 anni Mario Stival, residente a Paese e conosciuto in tutta la Marca trevigiana per i suoi trascorsi come consigliere al CONI e dirigente alla Sisley Volley. Stival, titolare della Prealpina nel settore dell'ortofrutta e figura di spicco ai mercati generali di Treviso, si è spento giovedì nel tardo pomeriggio nella sua abitazione dopo essere rincasato. Poco prima, come riportano i quotidiani, l'uomo si trovava con alcuni amici proprio nella sua casa ma ad un certo punto si è sentito poco bene e ha deciso di coricarsi per recuperare un po' le energie, ma quando poco dopo gli amici sono andati a vedere come stava per Stival non c'era più nulla da fare. Visitato dal proprio medico di base negli scorsi giorni, Stival risultava in buona salute e perciò la sua perdita è stata alquanto improvvisa e dolorosa. Il 71enne lascia il fratello Ivano, l'ex moglie Licia, il figlio Christian, la nipotina Lia e l'attuale compagna Alessandra. I funerali si terranno martedì prossimo a Paese.