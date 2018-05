A Roma per la partita Roma-Liverpool di Champions: muore un ispettore trevigiano

QUINTO Tragedia mercoledì notte in un albergo di Roma. Il 57enne ispettore superiore di polizia Mauro Pratelli, originario di Belluno ma residente a Quinto, è difatti stato trovato privo di vita nella sua stanza d'albergo. L'uomo, come riporta "la Tribuna", non è mai sceso per l'adunata coi colleghi del mattino e proprio questo ha fatto scattare l'allarme da cui è scaturita poi la scoperta del cadavere del 57enne.

Pratelli si trovava infatti a Roma con il contingente di Padova (dovre presta servizio alla caserma di via D’Acquapendente) per seguire, come sicurezza pubblica, la partita di Champions League tra Roma e Liverpool. Un probabile infarto non gli ha però lasciato scampo. Collega apprezzato da tutti, e soprannominato "il gigante buono" per la sua stazza, lascia una moglie e tre figli di 30, 25 e 20 anni.