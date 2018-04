Miane in lutto: morto per un malore improvviso l'ex candidato sindaco Pagos

MIANE Una città in lutto. Così si è risvegliata giovedì la frazione di Combai di Miane dopo che già da mercoledì sera è circolata la notizia della scomparsa di Michele Pagos, 54enne molto conosciuto in zona per la suu figura di storico e per aver sempre sostenuto la Pro Loro e l'organizzazione della Festa dei Marroni.

Come difatti riporta "La Tribuna", Pagos verso le 18 di mercoledì si trovava sulla Pontebbana a Villorba, nei pressi dell'istituto Planck, per aspettare il bus. All'improvviso si è però sentito male e si è accasciato a terra di fronte agli occhi attoniti di alcuni passanti che hanno immediatamente contattato il Suem 118 che, una volta sul posto, gli ha praticato il massaggio cardiaco prima di trasportarlo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove però poco dopo il cuore del 54enne ha smesso di battere per sempre. Già candidato sindaco in passato ed ex collaboratore della Tribuna, nelle scorse settimane era stato al centro di un acceso dibattito con l'attuale primo cittadino Colmellere per un presunto pranzo che il sindaco si era fatta offrire in campagna elettorale.