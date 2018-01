Treviso piange un grande cardiologo: il professor Fameli si è spento a 84 anni

TREVISO E' un'intera comunità di cittadini ed ex pazienti in lutto quella che in queste ore piange la scomparsa del cardiologo Olindo Fameli, dottore di fama internazionale, originario della Calabria ma residente da diversi anni in provincia di Treviso.

A darne l'annuncio è "La Tribuna di Treviso" che racconta come nella giornata di martedì 2 gennaio, poche ore dopo l'inizio del nuovo anno, il cuore del dottor Fedeli abbia cessato di battere a 84 anni d'età all'ospedale Ca' Foncello, dopo una vita e una carriera trascorsa all'insegna della cura e dell'amore verso il prossimo. I primi anni della sua infanzia Fameli li aveva trascorsi in Eritrea, a quel tempo ancora colonia italiana. Una terra che aveva saputo suscitare in lui l'amore per la medicina e la cardiologia. Iniziati gli studi in Africa il professore era tornato in Italia per conseguire una specializzazione in cardiologia all'Università degli studi di Padova e da quel giorno la sua vita professionale e lavorativa è sempre rimasta legata al Veneto, nonostante le centinaia di viaggi compiuti dal dottore per aggiornarsi nel suo ambito di competenza, portando in giro le pubblicazioni che divulgava anno dopo anno. Impossibile non ricordare la sua grande collaborazione professionale con il professor Christian Bernard, figura chiave per la cardiologia del Novecento. I due hanno realizzato alcuni dei più importanti trapianti di cuore del secolo scorso. Il dottor Fameli lascia nel dolore della scomparsa la moglie Stefania, rimasta al suo fianco fino all'ultimo e i tre figli Giovanni, Nicola e Federica, oltre a numerosi parenti e a una schiera di pazienti che grazie alle sue preziose cure hanno potuto vivere una vita migliore. I funerali si terranno venerdì 5 gennaio alle ore 14 nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Treviso. La salma di Fameli troverà poi sepoltura nel cimitero trevigiano di San Lazzaro