Trovato morto in casa a ventisette anni: ipotesi overdose

PONTE DI PIAVE C'è ancora una volta l'ombra della droga dietro la morte, tragica e improvvisa, di un ragazzo ventisettenne, trovato senza vita in un appartamento di Piazza Marco Polo a Ponte di Piave.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", a fare la tragica scoperta nel primo pomeriggio di mercoledì 14 giugno sarebbe stata un'amica della vittima che aveva deciso di ospitare per alcuni giorni il ragazzo, originario della provincia di Ferrara. La giovane ventunenne, dopo essersi svegliata, ha subito notato che l'amico, circondato da farmaci e altre sostanze, non respirava più. Immediata la chiamata ai soccorsi, arrivati sul posto pochi minuti dopo le ore 13. Nonostante l'intervento tempestivo del personale medico, per il giovane non c'era già più nulla da fare. Il corpo del ragazzo è stato portato all'obitorio di Oderzo e, nelle prossime ore, dovrebbe essere sottoposto a un'autopsia mirata a scoprire le esatte ragioni del decesso. Per ora l'ipotesi più probabile rimane quella dell'overdose provocata da un mix letale di sostanze. I carabinieri e la magistratura stanno cercando di fare chiarezza sulla vicenda.