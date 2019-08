Treviso in lutto, morto a soli 69 anni il noto commercialista Paolo Candiago

Si è spento all'improvviso e a soli 69 anni Paolo Candiago, massone templare e noto commercialista trevigiano. Ex studente del Liceo Classico Canova e di Ca' Foscari, fu imprenditore con il fratello Emanuele alle Grafiche Zoppelli, e nipote dell'ultimo Podestà della città, consigliere comunale a Treviso sotto Gentilini, consigliere in Actt, oltre che revisore dei conti della Lega Nord e attore di teatro. A portarlo via alla vita, nelle scorse ore, un malore mentre si trovava nella sua casa di viale Luzzatti. Inutili però i tempestivi soccorsi, Candiago è morto tra le braccia dei suoi cari lasciando nel dolore la compagna Dorina, i figli Vittorio e Giorgia, i nipoti Edoardo, Francesco e Giulia e la cognata Sandra. Tra i primi a prestare le condoglianze alla famiglia è stato il Mogliano Rugby: "La società partecipa al dolore della famiglia Candiago, un abbraccio particolare va a Vittorio Candiago, ex giocatore biancoblù e attuale allenatore della nostra Under 16, per la grave perdita del suo papà". Ancora da fissare, invece, la data del funerale: si attendono infatti i risultati dell'autopsia sul corpo del 69enne, le quali dovranno chiarire le cause del decesso.