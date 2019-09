Incidente in un vigneto: rimane incastrato sotto il trattore e muore a 84 anni

Dramma domenica, verso le ore 15, in via Pian Salesei in località Carpesica di Vittorio Veneto. A perdere la vita l'84enne vittoriese Paolo Cesca rimasto, per motivi ancora in fase di accertamento, incastrato sotto il proprio trattore mentre lavorava nel vigneto di casa. L'anziano ha difatti improvvisamente perso il controllo del mezzo e si è poi capottato con lo stesso, morendo così schiacciato prima dell'arrivo sia del Suem 118 che dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto. Sul posto sono poi giunti i carabinieri per tutti i rilievi di rito insieme allo Spisal.