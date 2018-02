Motta di Livenza piange Paolo Sanchetti, morto di tumore a soli 62 anni

MOTTA DI LIVENZA Un tumore inesorabile, una malattia che non gli ha lasciato scampo. E' morto così, nel tardo pomeriggio di lunedì all'ospedale Ca' Foncello, il 62enne Paolo Sanchetti. Sposato e padre di famiglia, l'uomo era capo ufficio dell'agenzia Axa in centro a Motta di Livenza, in piazza Luzzatti. Ex studente del Liceo Classico Pio X a Treviso, come riporta "il Gazzettino" le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime tre settimane, tanto da necessitare del ricovero presso il nosocomio trevigiano. Amante della cultura e della scrittura, era il figlio dell'ex primario e direttore sanitario Pietro Sanchetti, morto a 95 anni durante le scorse vacanze di Natale. Paolo Sanchetti, sempre sorridente e dedito al lavoro fino all'ultimo, lascia nel dolore la moglie Paola, le figlie Elisa e Giulia e il fratello Stefano. Le esequie si terranno alle ore 15 di giovedì presso il Duomo di Motta, mentre alle ore 18 di mercoledì verrà celebrato un rosario in suo ricordo.