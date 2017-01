Tragedia a Salgareda: stroncato da un infarto il braccio destro del sindaco

SALGAREDA Il comune di Salgareda è in lutto per la morte improvvisa e inaspettata del geometra Walter De Piccoli, assessore urbanistico del territorio nonché braccio destro del sindaco Andrea Favaretto.

De Piccoli, 61 anni d'età, aveva preso parte, nella mattinata di domenica, a un'escursione organizzata dal Cai di Ponte di Piave a Padola, quando a causa di uno sforzo eccessivo si è accasciato al suolo privo di sensi. Immediata la chiamata al 118 da parte delle persone che erano insieme a lui. Quando però il Suem di Pieve di Cadore è giunto sul luogo dell'incidente per De Piccoli non c'era più nulla da fare. L'uomo è stato stroncato da un infarto e ogni tentativo di rianimazione è stato vano. De Piccoli, oltre a essere presidente della Corale San Martino a Salgareda era un grande appassionato di camminate in montagna. Lascia la seconda moglie e ben tre figli, tutti comprensibilmente sotto shock per una tragedia così dolorosa e inaspettata.