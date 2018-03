San Polo di Piave piange la scomparsa di Pierangelo Prizzon

SAN POLO DI PIAVE Addio a Pierangelo Prizzon, noto commerciante e barista, originario di San Polo di Piave. E' stato titolare di molte attivita, locali ed bar tra il padovano e vicentino, dove attualmente risiedeva - come riporta La Tribuna di Treviso. Solo un anno fa aveva scoperto un male incurabile, il quale non gli aveva concesso di continuare a tenere aperta la sua ultima attività a Mestrino, in provincia di Padova.

Forti chemioterapie, poi sospese per complicazioni, non hanno lasciato scampo al 49enne. Lascia la figlia Romy, Monica e Lisa, le sorelle Fiorella, Manuela e Angelina, cognatie nipoti. Il funerale sarà celebrato questa mattina, 7 marzo, alle 11, nella chiesa arcipretale di San Polo di Piave.