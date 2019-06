Si era gettato dal ponte di Tremeacque: ritrovato morto un 30enne indiano

E' stato ritrovato nella tarda mattinata di domenica il corpo ormai esanime di Rathy Jaswinder, 30enne indiano che martedì scorso si era gettato nel Livenza dal ponte di Tremeacque tra Mansuè e Meduna. Il giovane, sposato e operaio, ha voluto suicidarsi facendosi inghiottire dalla corrente del fiume dopo aver posteggiato l'auto a pochi passi dal ponte. Ancora ignote però le cause alla base dell'estremo gesto. La salma, in ogni caso, è stata ritrovata dai sub dei vigili del fuoco a circa 1 chilometro dal punto in cui si era lanciato in acqua. Durante i cinque giorni di ricerche, però, hanno collaborato non solo i pompieri di Treviso e Pordenone, ma anche i carabinieri di Fontanelle, l'elicottero "Drago71" del Reparto Volo dei vigili del Fuoco di Bologna e il Nucleo Sommozzatori di Venezia.