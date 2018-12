Battuta di caccia finisce in tragedia: imprenditore 55enne scivola in un canalone e muore

Attorno alle ore 11 di domenica la Centrale del 118 è stata allertata da un cacciatore che non aveva più visto il compagno, tornando indietro da un costone dove stavano scendendo sul Venal di Montanes (BL) a circa mille metri d'altezza. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è quindi portato sul luogo indicato e durante la ricognizione ha scorto il corpo inerme dell'uomo, caduto per una cinquantina di metri tra le rocce. Constatato il decesso dovuto ai politraumi riportati, la salma di Remo Salatin, 55enne residente in via degli Alpini a Cordignano, è stata ricomposta, recuperata con un verricello e portata a valle. Su richiesta dei carabinieri, una squadra del Soccorso alpino dell'Alpago è stata accompagnata in quota dall'elicottero per provvedere al recupero dell'arma ed è poi rientrata a piedi.

Salatin, imprenditore nell'omonima cantina vitivinicola di via Doge Alvise IV Mocenigo a Cordignano, nel 2014 era stato insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Al momento ricorpriva il ruolo di assessore (ai Lavori Pubblici, alla Protezione Civile, al Patrimonio Boschivo, all'Ambiente e alla Tutela del Territorio) in Comune con il Gruppo "Cordignano Viva", mentre in passato era stato consigliere della Provincia di Treviso con Forza Italia. Da sempre impegnato nel volontariato locale (nella Pro-Loco di Villa Belvedere, oltre che come consigliere nel Gruppo Autonomo Donatori di Sangue di Cordignano), e appassionato cacciatore tanto da essere membro del Comitato Direttivo Riserva Alpina di Caccia n.1, lascia la famiglia, i colleghi e tanti amici che nel tempo hanno potuto apprezzare a pieno le sue qualità professionali e personali.