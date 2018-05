Se ne va un pezzo della città di Treviso: morto lo storico barbiere di vicolo Podestà

TREVISO La città di Treviso ha perso un pezzo pregiato del centro storico. Parliamo di Serafino Cirigliano, 75enne storico barbiere di vicolo del Podestà, a due passi da Calmaggiore, Piazza dei Signori e Piazza San Vito. L'uomo per oltre cinquant'anni è stato il simbolo del taglio barba e capelli della zona, fino a qualche tempo fa quando era stato costretto a chiudere i battenti della sua attività, e a mettere in vendita l'immobile, a causa di una malattia che lo ha portato via alla vita nella giornata di martedì. Come riporta il "Corriere del Veneto", Serafino era un appassionato di informazione e lettura, ma è come barbiere che è salito alla ribalta, tanto che dopo aver rilevato l'attività dal vecchio proprietario (dal quale aveva imparato il mestiere) nel 1968, è poi persino diventato Presidente regionale degli acconciatori e membro del direttivo dell’associazione. I funerali si terranno venerdì alle 15 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, mentre la salma sarà tumulata al cimitero di Casier.