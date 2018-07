Morto Sergio Marchionne, il cordoglio del Presidente Zaia

TREVISO “Il primo pensiero va all’uomo, alla sua famiglia, ai suoi cari ai quali rivolgo le mie condoglianze in questo momento così doloroso”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime il suo cordoglio per la morte, avvenuta questa mattina, 25 luglio, di Sergio Marchionne. “Ho avuto occasione di conoscerlo – ricorda Zaia – ricavandone il senso di una persona di grande levatura. Di certo – aggiunge – ha scritto la storia dell’imprenditoria nazionale e internazionale e con lui se ne va un punto di riferimento dell’Economia con la E maiuscola che non sarà facile sostituire”.