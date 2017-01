Ponte di Piave e Salgareda in lutto: morto a soli 54 anni il fotografo Stefano D'Este

PONTE DI PIAVE Una malattia improvvisa, un tumore fulminante scoperto solo pochi giorni fa e i cui primi sintomi si erano manifestati durante le vacanze natalizie. Questo il motivo della morte del 54enne Stefano d'Este, residente con la compagna Anna in via Ronche a Ponte di Piave, dove da buon appasionato meccanico aveva anche un'officina per riparare le biciclette. Nativo di Marghera (Ve), l'uomo era però soprattutto conosciuto per la sua passione per la fotografia, principalmente del Carnevale di Venezia e del balletto a teatro (immancabili il suo giaccone azzurro e il cappello a tesa larga), e nel tempo era anche divenuto parte integrante e anima attiva del Circolo Fotografico Centro Stile Salgareda, tanto che il Presidente ha voluto dare ai soci su Facebook la notizia della sua scomparsa: "Non ho parole per descrivere quanto ho saputo...sono completamente basito! Il nostro socio ed amico Stefano "detto Ser Cion" ci ha lasciati...un male impensabile lo ha portato via. Un abbraccio fortissimo da parte mia e di tutto il nostro gruppo va alla famiglia e alla compagna per la loro tragica perdita".

Come riporta "la Tribuna", Stefano è infatti deceduto poco dopo le 18 di domenica presso l'ospedale di Oderzo nel quale era stato ricoverato il giorno precedente per l'aggravarsi dei sintomi che aveva ormai da qualche settimana. Conosciuto da tutti con l'appellativo di "Ser Cion", il 54enne lascia la compagna Anna, i genitori Giuseppe e Franca e gli amici tutti. I funerali si terranno nella giornata di giovedì alle 15.30 nella Chiesa della Madonna della Salute a Marghera in via Trieste.