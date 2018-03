Papà di famiglia muore a soli 38 anni per un male fatale ed incurabile

MOGLIANO VENETO Morire a soli 38 anni non può avere un perchè. Soprattutto se si è padre di due splendidi bambini e marito di un'amorevole moglie che ti assiste fino all'ultimo respiro. Non c'è pace quindi a Mogliano Veneto, e in via Trieste, per la scomparsa nelle scorse ore di Stefano Vanin, magazziniere e cartongessista in molteplici aziende sia del trevigiano che del veneziano (principalmente a Casale sul Sile, Scorzè e Gardignano).

Amante dei motori e delle escursioni in montagna, come riporta "la Tribuna", Vanin è deceduto a casa di una malattia incurabile che lo aveva colpito per la prima volta lo scorso agosto, tanto da costringerlo persino ad un intervento presso l'ospedale di Mestre dal quale sembrava essersi anche ripreso. Il tumore al cervello che gli era stato diagnosticato si è però ripresentato in breve tempo, questa volta in maniera definitiva e nemmeno le scrupolose cure della Casa dei Gelsi di Treviso han potuto fare qualcosa per l'uomo che ha comunque lottato fino all'ultimo. I funerali del 38enne si terranno lunedì alle 15 a Mogliano presso la Chiesa del Sacro Cuore, mentre domenica alle 19.30 verrà celebrato il rosario a sua memoria.