Muore a soli 73 anni a sei mesi da un tragico incidente: addio all'ex direttore di AREP

SPRESIANO Teofilo Borsato si è spento all'età di 73 anni presso l'ospedale di Montebelluna dove era ricoverato da diversi mesi a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto lo scorso ottobre in quel di Fontanafredda. Come difatti riporta "il Gazzettino", quel giorno l'ex manager della Texcontrol, e già direttore dell'AREP di Villorba, si schiantò con il suo Nissan Qashqai contro un'Audi A5 rimanendo poi incastrato tra le lamiere del suo mezzo, tanto che dovettero intervenire sia i vigili del fuoco che l'elisoccorso. Trasportato inizialmente per le cure e i primi esami di rito all'ospedale di Udine, Borsato era stato poi trasferito al nosocomio trevigiano dove si è successivamente spento. L'uomo, da anni vedovo, lascia i tre figli Adonella, Elenia e Alessandro, mentre i funerali si terranno a Santandrà di Povegliano a data ancora da destinarsi.

Questo il messaggio toccante con cui la figlia Adonella ha voluto salutarlo sul suo profilo Facebook: