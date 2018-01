Male incurabile, muore a 27 anni coach di pallacanestro

VEDELAGO Combatteva contro il tumore da circa tre anni. Si è spento ieri, 12 gennaio, Tomaso Boin, 27enne di Paese e coach della squadra amatoriale di pallacanestro "Siesai Seelake - CSI Vedelago" e della squadra Under13 di Trevignano. Dopo il diploma all'istituto Palladio, si era laureato da poco in architettura allo IUAV di Venezia e aveva appena iniziato a lavorare in uno studio a Treviso. Tomaso ha cercato in tutti i modi di curare la malattia, anche attraverso delle cure a Pavia e parrebbe che proprio nell'ultimo periodo le sue condizioni fossero migliorate. Negli ultimi giorni la situazione è peggiorata tanto da rendere necessario il ricovero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove si è spento nella serata di ieri.

Appassionato di pallacanestro da sempre e grande tifoso del Treviso Basket, era molto conosciuto nell'ambiente sportivo. Da ex giocatore aveva deciso di iniziare ad allenare i ragazzi dell'under13 di Trevignano e da un paio di anni anche la squadra amatoriale CSI di Vedelago. "Era un esempio per tutti" - ricorda il capitano della squadra "Siesai Seelake - CSI Vedelago".

"Doveva essere una partita come tante altre, contro una squadra ancora imbattuta. - scrive la squadra "Siesai Seelake" di Vedelago nel loro profilo Facebook - Lo è stato per 3 periodi, eravamo sopra di 1 e stavamo lottando. Poi si è fermato il tempo, sì è spenta la luce ma nessuno avrebbe mai pensato che in quel momento ci stessi abbandonando. Il destino ha voluto che succedesse proprio mentre la TUA squadra era in campo. Ora guidaci da lassù, con quella lavagnetta e quella forza di volontà che ti ha da sempre contraddistinto. Prima di un coach eri un amico, per tutti noi. Siamo completamente senza parole, un forte abbraccio alla famiglia. Riposa in pace e grazie di tutto Tomaso"

Esprimono il proprio cordoglio per l'improvvisa scomparsa anche il presidente del Comitato provinciale di Treviso, Filippo Borin, e tutto il Consiglio provinciale: "Proprio con i suoi piccoli cestisti, appena una settimana fa Tomaso era presente alle finali del Trofeo Riello, categoria Esordienti. A tutti i parenti e gli amici di Tomaso l'abbraccio e le condoglianze della grande famiglia del basket veneto". Per l'occasione verrà rispettato un minuto di silenzio prima della gara di serie D Alvisiana - Trevignano e di tutte le partite provinciali della società. Non è ancora stata resa nota la data dei funerali.