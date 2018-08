Era stato investito da una moto fuori casa: ferite troppo gravi, morto un 41enne

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Non ce l'ha fatta Ugo Enrico Sterlacci, 41enne di Sernaglia della Battaglia che lo scorso 28 luglio era stato improvvisamente investito da una moto in corsa lungo via Farra, mentre passeggiava a pochi passi da casa. Dopo infatti ben otto giorni di lotta contro le ferite e i traumi riportati nell'incidente, e che lo avevano costretto ad un ricovero urgente presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove era giunto in elisoccorso, il 41enne è perito nella mattinata di domenica. Ex meccanico e perito assicurativo, era uno stimato agricoltore. Lascia nel dolore la moglie Marika Pillon, i parenti e i tantissimi amici. Le esequie si terranno nei prossimi giorni in data da definire.