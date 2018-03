Lutto a Paese, morto Vettore Pietrobon: era il padre del sindaco

PAESE Giornata di lutto quella di sabato per l'intera comunità di Paese. Nella mattinata è infatti deceduto a 92 anni Vettore Pietrobon, padre dell'attuale sindaco Francesco. Persona molto nota in città, verrà salutato per l'ultima volta martedì alle ore 15 presso la Chiesa Arcipretale di Castagnole (con partenza alle ore 14.40 dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso), mentre lunedì lle 18 verrà recitato il rosario in suo ricordo. La salma verrà poi tumulata nel cimitero locale. L'uomo lascia i figli Francesco e Paola, il genero Giancarlo e i nipoti Paolo e Giulia.