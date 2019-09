Per giorni non dà notizie di sé e i vicini chiamano i soccorsi: trovato morto a 79 anni

E' morto da solo in casa il 79enne A.B., residente in un appartamento Ater di via Cosmo a Vittorio Veneto. Ex dipendente di un supermercato, l'uomo è stato trovato dai carabinieri e dai vigili del fuoco riverso a terra in casa, forse colpito da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Come riportano i quotidiani locali, a chiamare i soccorsi, e ad allertare i parenti della vittima, erano stati in precedenza i vicini di casa preoccupati in quanto da giorni l'uomo non si vedeva nel condominio, nè in centro a Ceneda dove di solito trascorreva il proprio tempo libero. Inoltre, per diversi giorni la posta si è accumulata senza motivo e, viste anche le condizioni fisiche in cui versava l'uomo nell'ultimo periodo, il sospetto che gli fosse successo qualcosa in casa era molto alto e, purtroppo, le sensazioni si sono rivelate infine corrette.